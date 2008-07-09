Яценюк открыл, закрыл заседание ВР и напомнил о "важнейшем событии"

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто. Следующее пленарное заседание начнется о 10.00 в четверг, 10 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, закрывая пленарное заседание, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что сейчас должны начаться консультации лидеров фракций для разблокирования работы ВР.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, консультации будут длиться полтора-два часа. При этом он выразил сомнение, что во время этих консультаций будет согласована повестка дня на сегодня.

Председатель ВР при этом напомнил, что сегодня парламент должен был бы работать до 14.00. Потому он выступил с предложением закрыть сегодняшнее пленарное заседание и начать работу уже завтра.

А.ЯЦЕНЮК вошел в сессионный зал через обычные двери, а не через двери президиума парламента. Это произошло потому, что фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум ВР. Перед закрытием сегодняшнего пленарного заседания председатель ВР отметил, что сегодня происходит «важнейшее событие». В частности, А.ЯЦЕНЮК напомнил, что сегодня день рождения лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.