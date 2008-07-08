Шкиль объяснил, почему БЮТ заблокировал Раду

Фракция БЮТ блокирует трибуну парламента, поскольку настаивает на рассмотрении в Верховной Раде изменений в Госбюджет и пакет социальных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат (фракция БЮТ) Андрей ШКИЛЬ.

По его словам, рассмотрение изменений в Госбюджет является первоочередным, поэтому фракция и в дальнейшем будет блокировать трибуну, пока этот вопрос не будет рассмотрен.