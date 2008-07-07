В Киеве состоится съезд демократических сил
18:24, 07 июля 2008Политика
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Основой нового политического движения – Национального Демократического Альянса - будет Украинская республиканская партия Левка Лук`яненко, которую будет поддерживать ряд народных депутатов от НУНС, а также ряд общественных организаций и фондов.
Съезд будет проходить 10 июля с 10.00 до 17.00 на Грушевского, 26/1, конференц-зал гостиницы Киев artmania@ukr.net
тел.. контактного лица 8067 2302430 (Сергей)
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