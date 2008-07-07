Тимошенко убеждает, что она с социальными расходами не перегнула

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в результате изменений государственный бюджет-2008 не будет социально перегружен

Об этом она заявила после презентации проекта изменений в госбюджет 2008 года, проходящей сегодня в "Украинском доме", отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Главное, чтобы пропорции были соблюдены - какой процент на социальные нужды, какой на развитие, какой на другие цели. Я хочу сказать, что сейчас это приблизительно 30 на 30 на 30", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, уточнив, что 30% - на региональное развитие, 30 - на инвестиции и на расходы развития и 30 - на социальные вопросы. "Но это без учета государственных гарантий, которые мы даем под развитие отраслей, это тоже будут бюджетные деньги. Так что если взять те деньги, которые идут на гарантии, то можно сказать, что социальные расходы в удельном весе будут на мизерном уровне», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что правительство планирует выделить 24,3 млрд. грн. госгарантий на ремонт и строительство дорог, 3,1 млрд. - на угольную отрасль, 1,5 млрд. грн. - на авиационную, 0,5 млрд. грн. - на судостроительную, а также существенную сумму на развитие метрополитена.

Вместе с этим она отметила, что Украина остается на предпоследнем месте по уровню государственных заимствований. «У нас заимствований практически нет, скажем так», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что многие страны очень активно развиваются за счет госгарантий и госзаимствований. «Деньги под госгарантии занять можно очень легко… Если государство берет суверенную гарантию - все банки открыты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.