Миссия США при ОБСЕ рассказала, до каких пор будут действовать экономические санкции против России

Об этом говорится в заявлении посла США при ОБСЕ Дэниэла Беера, которое он объявил 3 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Американский дипломат отметил, что на прошлой неделе исполнилось два года со времени, как "российские силы скрыто и незаконно вошли в Украину и начали российскую оккупацию Крыма".

"Мы призываем Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины. Мы напоминаем Российской Федерации, что экономические санкции против нее будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и прекращения Россией оккупации украинской территории", - подчеркнул Беер.

Как отметил американский посол, в США обеспокоены тем, что количество зафиксированных фактов нарушений режима прекращения огня на востоке Украины наибольшее с августа 2015 года и уже на прошлой неделе превысило 3,8 тысячи.

В связи с этим Беер подчеркнул, что "объединенные российско-сепаратистские силы ответственны за большинство из них".

"Объединенные российско-сепаратистские силы также осуществляли атаки на украинские позиции из запрещенного тяжелого вооружения, в том числе, из ракетных систем залпового огня "Град", крупнокалиберных минометов и тяжелой артиллерии", - подчеркнул Беер.

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Американский посол выразил сожаление, что Россия и террористы снова избрали путь эскалации насилия в то время, когда 3 марта в Париже встречались главы внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки".

"Это насилие ставит под угрозу прогресс на пути поиска мирного разрешения конфликта и ставит под сомнение готовность России и сепаратистов к полному выполнению Минских соглашений", - заявил Беер.

Как сообщал УНИАН, 3 марта президент США Барак Обама еще на год продлил действие санкций против России из-за ее агрессии против Украины.