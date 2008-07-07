Кличко назвал свое "вступление" в ЕЦ политической фантазией

Депутат Киевского городского совета, председатель фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете Виталий КЛИЧКО опровергает информацию о его возможном вхождении в партию “Единый центр” (ЕЦ).

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Блока Кличко.

“Блок Виталия Кличко не рассматривает вариантов вхождения в ЕЦ”, – отмечается в сообщении.

“Сегодня ряд уважаемых и авторитетных изданий распространил непроверенную и недостоверную информацию о возможном вхождении Виталия Кличко и его Блока в новосозданную партию «Единый центр». Поскольку источник такой информации привычно спрятался за «анонимностью», мы публично обращаемся к руководству ЕЦ с просьбой избегать заявлений о сотрудничестве, за которыми не стоит ничего, кроме политических фантазий”, – говорится в сообщении пресс-службы блока.

Комментируя появление в СМИ упомянутой информации, Виталий КЛИЧКО отметил, что не вел и не ведет никаких переговоров с ЕЦ.

«Почему-то многие функционеры считают, что мой статус советника Президента автоматически означает приближенность к главе его аппарата (Виктору БАЛОГЕ – УНИАН) и его политическим проектам. И эту версию подхватывают многие журналисты, хотя в действительности задача советников – давать Президенту более широкий взгляд на большой круг значимых общественных проблем и не предусматривает автоматического сотрудничества с теми или иными политическими силами. На данный момент никакие переговоры с ЕЦ не велись и не ведутся. Так что надеюсь, что представители «Единого центра» в дальнейшем будут корректно подавать информацию и не выдавать желаемое за действительное», – сказал В.КЛИЧКО.

Как сообщалось, в интернет-газете «Сейчас» появилась информация о том, что якобы уже в ближайшее время «Единый центр» ожидает пополнение «принципиальными» политиками первого эшелона. Среди которых были названы столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, его недавний соперник Виталий КЛИЧКО и социалистка Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, которая является председателем Фонда госимущества.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО категорически опровергла информацию о ее возможном переходе в партию «Единый центр».

«Я в СПУ с 1991 года, прошла с партией весь ее путь, пережила нелегкие оппозиционные годы. Сегодня Соцпартия выдвинула меня кандидатом в Президенты Украины на выборах, в которых я намерена принимать участие и получить убедительный результат", - передает слова В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО пресс-служба Социалистической партии Украины.