Глава МИД Германии о переговорах "нормандской четверки": встреча была одной из сложнейших

Об этом заявил в Париже глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости.

"Это была одна из самых сложных встреч, которую мы проводили. Я далек от того, чтобы быть удовлетворенным как положением на востоке Украины, так и результатами сегодняшнего вечера", - сказал министр.

Кроме того, он отметил, что процесс отведения вооружения на Донбассе должен быть продолжен.

Читайте такжеВ Париже собираются министры "нормандской четверки" для решению ситуации на ДонбассеНапомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры в "нормандском формате" с целью разрешения кризиса в Украине, которые прошли в Париже, не стали решающими, а только очередным этапом в решении вопроса.

"Сегодняшняя встреча является очередным этапом, но говорить о решающем прогрессе, учитывая реальную ситуацию с безопасностью, учитывая, что вчера у нас было 63 обстрела, учитывая, что ОБСЕ не имеет доступа к многим регионам Донбасса и к украинско-российской границе, нельзя", - заявил министр.