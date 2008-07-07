Ющенко устроил Тимошенко и Стельмаху очную ставку?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит совещание по вопросам возобновления макроэкономической стабильности. Совещание проходит в Секретариате Главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в совещании принимают участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ, директор ГУ «Институт экономики и прогнозирования» НАН Украины Валерий ГЕЕЦ, директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

По предложению Президента, совещание началось с заслушивания доклада главы Нацбанка В.СТЕЛЬМАХА относительно согласования планов Национального банка в монетарной политике с новым макроэкономическим прогнозом правительства.

Также на совещании запланированы выступления премьер-министра и министра финансов.

Итоги совещания подведет глава государства.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины не согласовывало с Национальным банком изменение прогноза инфляции на 2008 год с 15,3% до 15,9%.

Об этом журналистам сообщил председатель правления Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«У меня нет комментариев, потому что у нас не было никакой официальной информации, мы не участвовали там (при обсуждении изменений прогноза – УНИАН)», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Кроме того, по словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, правительство изменило некоторые макроэкономические показатели, в частности, увеличило прогноз инфляции по итогам года с 15,3% до 15,9%.

Ранее своим постановлением от 27 июня №581 Кабмин ухудшил прогноз роста инфляции по итогам 2008 года с 9,6% до 15,3%.