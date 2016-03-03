Сыроид ожидает положительных результатов от реформы ВР по предложениям миссии Кокса

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

"Безоговорочно будут иметь позытивные последствия те предложения, предложенные миссией Пэта Кокса. Они имеют большой шанс быть реализованными из-за их значительной легитимности, поскольку отражают переживания всех парламентариев", - сказала она.

"Президент Кокс говорил с огромным количеством людей – предварительно в обсуждении участвовали более сотни украинских народных депутатов и членов общественных организаций, поэтому каждый депутат считает, что это его предложения и рекомендации", - добавила Сыроид.

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Кроме того, по ее словам, "знаковые вещи из этого мероприятия - это и встречи, просто встречи между парламентариями, как украинскими, так и между украинскими и европейскими депутатами".

"Главное наше чувство - это то, что для украинцев важно понимать, что нет усталости от Украины, - подчеркнула Сыроид. - Здесь так много людей, которые разбираются в проблемах Украины и так сильно болеют за нее, и им не хватает знаний".

По ее мнению, задача и обязанность украинских парламентариев после возвращения домой - "предоставлять правдивую информацию, поддерживать контакты". Таким образом, считает вице-спикер парламента, нужно исследовать и проблемы Минских соглашений, причины их невыполнения.

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Для имплементации решений по рекомендациям миссии Пэта Кокса нужны будут поддержка не только парламента, но и президента, и правительства, считает Сыроид. "Это те решения, которые потребуют еще дополнительных усилий и обсуждений, а есть решения, которые зависят исключительно от депутатов, - на них мы можем уйти как можно быстрее", - сказала она.

Касаясь вопроса смены правительства, заместитель председателя парламента отметила, что "формирование нового правительства - это та точка, с которой мы можем начать новую практику взаимодействия".