Экс-представитель Украины при ООН Сергеев начал преподавать в Йельском университете
Бывший представитель Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев сегодня начинает читать лекции в Йельском университете (США).
Об этом Сергеев сообщил в Twitter.
"Сегодня у меня первая лекция для студентов Йельского университета! Украина должна быть более знакомой для тех, кто станет лидером завтра", - написал Сергеев.
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Как сообщал УНИАН, в начале февраля бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергеев оставил работу в Министерстве иностранных дел Украины.
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Сергеев был представителем Украины при ООН с 18 апреля 2007 года.
9 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций - Владимира Ельченко.