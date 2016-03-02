Экс-представитель Украины при ООН Сергеев начал преподавать в Йельском университете

Об этом Сергеев сообщил в Twitter.

"Сегодня у меня первая лекция для студентов Йельского университета! Украина должна быть более знакомой для тех, кто станет лидером завтра", - написал Сергеев.

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Как сообщал УНИАН, в начале февраля бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергеев оставил работу в Министерстве иностранных дел Украины.

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Сергеев был представителем Украины при ООН с 18 апреля 2007 года.

9 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций - Владимира Ельченко.