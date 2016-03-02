Экс-представитель Украины при ООН Сергеев начал преподавать в Йельском университете

21:28, 02 марта 2016
Политика
1538 0

Бывший представитель Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев сегодня начинает читать лекции в Йельском университете (США).

REUTERS

Об этом Сергеев сообщил в Twitter.

"Сегодня у меня первая лекция для студентов Йельского университета! Украина должна быть более знакомой для тех, кто станет лидером завтра", - написал Сергеев.

Читайте такжеБывший представитель Украины при ООН Сергеев уходит из МИД

Как сообщал УНИАН, в начале февраля бывший постоянный представитель Украины при ООН Сергеев оставил работу в Министерстве иностранных дел Украины.

Читайте такжеВопрос оккупации Крыма никогда не исчезнет с повестки дня ООН - Сергеев

Сергеев был представителем Украины при ООН с 18 апреля 2007 года.

9 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций - Владимира Ельченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter