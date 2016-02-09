Бывший представитель Украины при ООН Сергеев уходит из МИД
13:27, 09 февраля 2016Политика
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Бывший постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев завершил свою дипломатическую карьеру.
REUTERS
Об этом сам Сергеев написал в Twitter.
«Друзья, все имеет свое начало и конец. Сегодня я принял решение написать заявление о выходе на пенсию после многих лет дипкарьеры», - сообщил Сергеев.
Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что, «в конце концов, Украине можно служить различными способами».
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Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций - Владимира Ельченко.
Сергеев был представителем Украины при ООН с 18 апреля 2007 года.
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