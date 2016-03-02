Сакварелидзе назвал дело "бриллиантовых" прокуроров внутренним Майданом в ГПУ

Начинание натолкнулось на сильное сопротивление со стороны руководства прокуратуры, говорится в расследовании "Украинской правды".

Кроме того, следователей Генеральной инспекции, которые вели дело, обвинили в том, что они допустили ряд ошибок в процессуальном производстве.

Конфликт дошел до того, что президенту лично пришлось мирить генпрокурора Шокина и его заместителя Сакварелидзе перед камерами в АП. Однако публичное примирение не помогло, а лишь отсрочило серьезный конфликт, говорится в расследовании издания.

Сакварелидзе отметил, что дело "бриллиантовых" прокуроров стало фактически "внутренним Майданом" в системе Генпрокуратуры. По его словам, это была уникальная операция.

"120 работников, включая СБУ и наших работников, одновременно работало в этом деле...120 человек оперов, следователей, спецподразделение "Альфа" и так далее работали так, что не было ни грамма утечки информации. Этим операция и была уникальна", - заявил Сакварелидзе.

Он рассказал, что дело началось с обращения к нему депутата "Народного фронта" Вячеслава Костянтиновского, который рассказал ему о "наезде" прокуратуры на песочное предприятие.

"Это обычный рэкет со стороны прокуратуры... Мне присылают видео. Я с этим видео пошел к первому заместителю генпрокурора и показал. Я говорю: "Вот, я этого человека знаю, вот такая ситуация". Он говорит: "Да он бандит!". "Если он бандит, то человека надо посадить за бандитизм. Давайте разберемся в нашей части: что наш следователь делает с людьми в балаклавах на каком-то предприятии?", - возмутился заместитель генпрокурора.

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По словам Сакварелидзе, он обратился за помощью к председателю СБУ Василию Грицаку, и тот дал на это дело Виктора Трепака.

"Президент был в курсе... Шокин тогда был в Америке, его оперировали. Я говорю, что нужны надежные люди. Он (Грицак – Ред.) мне прислал Виктора Трепака и его ребят", - рассказал он.

По его словам, до этого в прокуратуре не было такого прецедента.

"Это внутренний контраст прокуратуры. Прокуратура сегодня состоит из двух частей. Народ уже знает, что не все плохие в прокуратуре, что есть нормальные люди, которые готовы работать.., и есть другие люди, которые мешают", - считает Сакварелидзе.

"Уже появился контраст. В каком-то плане это внутренний Майдан в системе прокуратуры. Никто в этой системе этого не делал", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля заместитель генпрокурора Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры Украины.

"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин отобрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако, причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько.