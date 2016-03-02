Командующий сил НАТО убежден, Россия будет продолжать давление на Украину

Выступая во вторник на слушаниях в Сенатском комитете по вопросам вооруженных сил генерал Бридлав предложил создание сил быстрого реагирования с возможностью мгновенного наращивания присутствия в случае агрессии, и создание системы ротации, чтобы поддерживать это присутствие, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Бридлав усиления агрессии в Украине со стороны России, он отметил, что РФ будет усиливать или ослаблять давление на контактной линии, чтобы давить на Киев.

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«С передовой в Украине поступают сообщения об увеличении количества атак. (...) Есть несколько моментов, которые нас особенно беспокоят. Напряжение происходит в местах, которые долгое время были относительно спокойными, например возле Луганска. Также, эти атаки включают вооружение, которое было запрещено предыдущими договоренностям: калибр, размер и радиус действия. Я убежден, Россия будет усиливать или ослаблять давление на контактной линии, чтобы давить на Киев, требуя от него первым выполнить его часть договоренностей, что для Киева трудно сделать», - заявил генерал Бридлав.

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В контексте необходимости предоставления Украине оборонного вооружения Бридлав отметил, что не следует исключать никаких инструментов.

«Я уже говорил ранее, мы не должны исключать никаких инструментов. Россия использует все инструменты государственной силы против Украины: деньги, дипломатию, информационные, военные и экономические ресурсы. Россия давит, используя все эти инструменты. Поэтому в этой военной плоскости я не думаю, что мы можем отбросить какие-то инструменты из нашего арсенала. И я подал соответствующие рекомендации правительству», - сказал Филипп Бридлав.