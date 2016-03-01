В ВАСУ считают, что переаттестация – это "месть" судебной системе
Действующий механизм переаттестации судей в Украине напоминает о "мести" всей судебной системе.
В Украине необходимо создать новую систему, в которой должность судей можно будет получить, пройдя конкурс. Об этом заявил зампредседателя Высшего административного суда Михаил Цуркан, передает "РБК-Украина".
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"Все сошлись на том, что будет переформатирование существующей системы судов. Так не лучше ли сформировать систему новую, пусть параллельную? Сказать: уважаемые...поскольку, в принципе, в проекте Конституции записано, вот вам новая система - вы имеете право претендовать на места в этой новой системе, но исключительно через конкурсы: кто желает - идите, кто не желает - спасибо за службу, до свидания. Это нормальный подход", - считает Цуркан.
Он добавил, что существующий подход наталкивает на мысль, что в данном случае "речь идет о мести той системе, которая, по мнению некоторых, как говорят, служила преступному режиму".
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Отметим, ранее председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло также заявил, что нецелесообразно проводить аттестацию тех судей, которые за десятилетия работы не имеют никаких жалоб в свой адрес.
По мнению Нечитайло, при определении, кого аттестовать, а кого нет, необходимо изучать досье судьи, и если в нем есть какая-то негативная информация, например, жалобы или отменены решения, то такие судьи должны проходить процедуру переаттестации.