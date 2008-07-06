В Раде появится группа ЕЦ из 15 депутатов?

Народный депутат Украины, лидер партии "Единый Центр" Игорь КРИЛЬ допускает создание соответствующей депутатской группы партии.

Как передает Обком, об этом он сказал журналистам в субботу.

И.КРИЛЬ сообщил, что сейчас в парламенте 5 депутатов являются членами партии "Единый Центр" и в ближайшее время их количество увеличится.

«Думаю, в ближайшее время появится еще один депутат, я пока не могу назвать его фамилию», - отметил он.

И.КРИЛЬ допускает, что будет создана депутатская группа, когда количество депутатов-членов "Единого Центра" достигнет 15 человек.

В то же время он подчеркнул, что создание депутатской группы не является самоцелью для партии.