В Раде появится группа ЕЦ из 15 депутатов?
08:45, 06 июля 2008Политика
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Криль говорит, что это - не самоцель
Народный депутат Украины, лидер партии "Единый Центр" Игорь КРИЛЬ допускает создание соответствующей депутатской группы партии.
Как передает Обком, об этом он сказал журналистам в субботу.
И.КРИЛЬ сообщил, что сейчас в парламенте 5 депутатов являются членами партии "Единый Центр" и в ближайшее время их количество увеличится.
«Думаю, в ближайшее время появится еще один депутат, я пока не могу назвать его фамилию», - отметил он.
И.КРИЛЬ допускает, что будет создана депутатская группа, когда количество депутатов-членов "Единого Центра" достигнет 15 человек.
В то же время он подчеркнул, что создание депутатской группы не является самоцелью для партии.
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