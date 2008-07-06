У Луценко говорят, что Ющенко подписал "неправильный" указ

Министерство внутренних дел Украины настаивает на полном соответствии назначения заместителя министра – начальника Главного управления МВД в Автономной Республике Крым в соответствии с базовым законом – Законом Украины «О милиции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, речь идет о назначении заместителем министра начальника крымской милиции генерал-майора Николая ИЛЛИЧЕВА.

Министерство отмечает, что в частности, в соответствии со статьей 7 этого Закона заместитель министра внутренних дел – начальник Главного управления МВД в АРК назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров Украины по предоставлению министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Кабинет министров назначил Н.ИЛЛИЧЕВА заместителем министра МВД – начальником УВД Автономной Республики Крым.

В тот же день Верховная Рада Крыма отказалась согласовать это назначение, мотивируя тем, что в соответствии с Конституцией АРК согласование назначения на должность начальника крымской милиции и освобождения от этой должности дает Верховная Рада автономии.

20 июня Президиум Верховной Рады Крыма обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой прекратить действие законодательного акта Кабинета министров о назначении Н.ИЛЛИЧЕВА заместителем министра.

4 июля В.ЮЩЕНКО своим указом № 618/2008 остановил действие этого правительственного распоряжения, поскольку считает, что при таких обстоятельствах назначение Кабмином Н.ИЛЛИЧЕВА на должность осуществлено вопреки нормам Конституции, а следовательно, в нарушение части третьей статьи 113 Основного Закона государства.