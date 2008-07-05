Главой ЕЦ на Закарпатье стал недавний руководитель НУ-НС

Председателем Закарпатской областной организации партии «Единый Центр» избран первый заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Иван БАЛОГА. Такое решение принято на собрании 5 июля в Мукачево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», до недавна И.БАЛОГА возглавлял областную организацию блока «Наша Украина – Народная самооборона».

По словам И.БАЛОГИ, «в настоящее время обществу нужна политическая сила, которая способна объединить Украину, разрушить двоизмерение жизни, способствовать перестройке зажиточного, сильного, европейского государства». Такой силой, по его убеждению, станет «Единый Центр», «вокруг которого сплотились наиболее авторитетные, ответственные и патриотические граждане, которые исповедуют идеологию правды и прагматизма».

«Закарпатье, где мирно сосуществуют представители 70 национальностей, станет образцом объединительных процессов, - подчеркнул И.БАЛОГА. - Сегодня мы готовы к диалогу со всеми партиями и политическими силами края ради благосостояния каждого закарпатца. Мы избираем политику не конфликтности, а консенсуса и компромиссов. Наша задача построить Европу в Украине».

Он отметил, что «Мукачево заняло 6 место в рейтинге городов Украины, и будет сделано все, чтобы гармонично развивались все населении пункты области».

И.БАЛОГА заверил, что его команда и в дальнейшем будет работать «над утверждением в области европейских стандартов жизни».

Присутствовавший на собрании народный депутат Украины, член «Единого Центра» Василий ПЕТЕВКА призвал политические силы не «раскручивать ради собственного рейтинга вопросы, которые разъединяют украинское общество, а сконцентрировать свою деятельность вокруг объединительных идей и проектов».

Одной из таких тем, по убеждению В.ПЕТЕВКИ, является подготовка к Евро-2012. «Эту тему поддерживают и на Востоке, и на Западе, на Севере и Юге Украины. Ее реализация позволит привлечь в нашу страну 200 миллиардов инвестиций. Наступило время действовать, чтобы изменить жизнь на лучшее, а не постоянно жаловаться, как кто-то кому-то мешает работать», - подчеркнул В.ПЕТЕВКА.