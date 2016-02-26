БПП хочет создания в Киеве школы с крымскотатарским языком обучения

Об этом заявил председатель Киевской городской организации партии Дмитрий Белоцерковец, сообщает пресс-служба БПП.

«На первом этапе речь может идти об открытии отдельных классов в одной из столичных школ или проведении факультативных занятий для детей крымских татар. По этому поводу мы начинаем консультации с руководством города и Меджлисом», - отметил он.

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Белоцерковец подчеркнул, что усилия по деоккупации полуострова должны сопровождаться также и заботой о потребностях крымских татар, проживающих на материковой части Украины, в частности в столице.

По его словам, в столице Украины живут тысячи крымских татар, многие из которых являются вынужденными переселенцами из Автономной Республики Крым.

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