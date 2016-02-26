В БПП предлагают повысить штрафы за нарушение правил пересечения границы

Об этом заявил народный депутат от фракции Партии "Блок Петра Порошенко", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев, который является соавтором зарегистрированного в ВРУ законопроекта №4114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно производства по делам об административных правонарушениях в пограничной сфере", сообщает пресс-служба партии.

"Нарушение правил пересечения границы – административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф. Однако, при нынешней финансово-экономической ситуации, размер штрафа, который составляет от 3 до 60 евро, не является эффективной преградой для сдерживания правонарушителей. Поэтому мы предлагаем существенно повысить имеющиеся штрафы, чтобы сдерживать нелегальную миграцию", – сказал он.

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По словам Алексеева, предлагается увеличить размер штрафа от 2 до 10 раз. Так, например, попытка пересечь государственную границу Украины без соответствующих документов или по поддельным документам или без разрешения соответствующих органов власти, будет наказываться штрафом в размере до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн.) или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Также, по словам инициатора законопроекта, предлагается расширить перечень субъектов, уполномоченных от имени органов Госпогранслужбы рассматривать дела о административных правонарушениях и накладывать административные взыскания.

"Это является особенно актуальным, в связи с введением в некоторых районах Донецкой и Луганской областей пограничного режима для противодействия терроризму, а также прекращения деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, организованных групп и преступных организаций, нарушивших порядок пересечения государственной границы Украины", – сказал он.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение территориальной подсудности дел об административных правонарушениях: вместо местных судов, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, такие дела будут рассматривать местные общие суды по месту выявления административного правонарушения.