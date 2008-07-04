Социнтерн отказал Морозу

Социнтерн отказал Социалистической партии Украины в предоставлении полного членства в этой организации.

Об этом сообщает Украинска правдасо ссылкой на источник в секретариате 23-го конгресса Социнтерна, который проходил в Афинах с 30 июня по 2 июля.

Ранее лидер Соцпартии Александр Мороз неоднократно заявлял о том, что его партия стала полноправным членом Социнтерна в январе 2006 года. Однако тогда Совет Социнтерна только дал рекомендацию повысить статус СПУ до полного члена. Поэтому партия Мороза в списке Социнтерна значится среди консультативных членов.

Такой статус позволяет партии принимать участие и выступать на встречах Социнтерна, однако не дает права на голосование. Только обладатели статуса "полного члена" имеют возможность влиять на принятие решений голосованием.

Комментируя по просьбе решение об отказе в полном членстве в Социнтерне, социалист Ярослав Мендусь, который входил в состав делегации СПУ в Афинах, сказал:

"Социнтерн сохранил тот статус Социалистической партии Украины, который у нее был до начала заседания".

Он добавил, что во время участия в Конгрессе члены Соцпартии провели встречи с представителями многих социалистических и социал-демократических партий мира, в частности, Швеции, Австрии и Португалии.

"Мы удовлетворены тональностью встреч и обсуждением направлений реформирования Социалистического интернационала", - сказал Мендусь.

Социалистический Интернационал, Социнтерн — международная неправительственная социал-демократическая организация, созданная в 1951 году во Франкфурте-на-Майне (Германия). В настоящее время, по итогам последнего Конгресса, членами Социнтерна являются около 169 партий.