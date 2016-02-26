Европа только начинает реагировать и понимать, что происходит на Донбассе - Бессмертный

Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

"На самом деле, противостоять агрессии России может только союз четырех государств в Европе - Германии, Франции, Польши и Украины. ... поэтому неслучайно в Киеве находятся представители Германии и Франции, поэтому неслучайно существует "нормандская четверка". ... Осознает ли Германия и Франция опасность, перед которой стоит Европейский Союз, неадекватно реагируя на агрессию Путина? Европа только начинает, на второй год с начала этой войны, реагировать и понимать, что происходит", - сказал он.

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По словам Безмертного, европейцы только начинают осознавать, что надо не только говорить, а необходимо действовать.

"Только сейчас они начинают осознавать, что не только словами надо действовать, а надо начинать формировать новую модель безопасности", - отметил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Он подчеркнул: "Я расцениваю эти поездки (МИД Германии и Франции - 5.ua), разговоры вокруг Конституции, модальности выборов - это та пауза, которую Украина вынуждена держать для того, чтобы Европа очнулась в вопросах формирования собственной безопасности".