Нацсовет по телевидению просит МВД и МИД пересмотреть рабочие визы российских журналистов

Об этом председатель Нацсовета Юрий Артеменко написал на своей странице в Facebook по итогам сегодняшнего заседания.

"Дал протокольное поручение на обращение в МВД и МИД с просьбой пересмотреть рабочие визы российским журналистам на предмет цели их работы на территории Украины, особенно тех, что приехали после начала войны в Украине", - написал Артеменко.

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Он также подчеркнул, что "вместо того, чтобы развивать украинскую журналистику, на работу берут готовых журналистов из РФ, раскрученных, с молвой "ностальгии", второсортных, которые приезжают сюда зарабатывать деньги".

В то же время Артеменко отметил, что уважает журналистов, приезжающих в Украину "отстаивать и поддерживать нас".

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"Сейчас есть справедливое общественное давление, связанное с пророссийскими настроениями, которые раз за разом появляются на каналах. Нацсовет не может влиять на кадровую политику каналов. Но каналы должны сами "почистить" свои ряды и не допускать "москальськие руки" к украинскому эфиру", - заявил председатель Нацсовета по телевидению.