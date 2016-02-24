Завтра Апелляционный суд рассмотрит жалобы адвокатов на продление ареста Корбана

В четверг, 25 февраля, Апелляционный суд Киева начнет рассмотрение жалоб адвокатов лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана на решение о продлении срока его ареста до 15 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Евгения Кравчук.

«Завтра в Апелляционном суде города Киева, на улице Соломенской, 2-А, начнется рассмотрение жалоб адвокатов Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о продлении срока ареста политика до 15 апреля», - сообщила она.

Начало заседания - в 10.30.

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.

22 февраля Днепровский райсуд Киева продолжил Корбану срок содержания под стражей до 15 апреля.