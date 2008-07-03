Ющенко требует, чтобы чиновники говорили по-украински

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы государственные служащие говорили на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, реагируя на русскоязычное выступление председателя Государственной налоговой администрации Сергея БУРЯКА сегодня на форуме «Власть и бизнес –партнеры» в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он как Президент обращается к представителям государственной власти с требованием придерживаться закона о государственном языке.

«Все остальные - это их право: право выбирать (на каком языке говорить). Даже те записки, которые идут от депутатов на русском языке, я это все стерплю. Но когда речь идет о государственном служащем, помните, что мы живем в Украине, где есть закон о государственном языке и второй закон о государственном служащем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также добавил, что госслужащим доплачивают за знание государственного языка.