Гройсман подписал "безвизовые" законы, очередь за президентом

Об этом сообщил в своем "Твиттере" пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук.

"Владимир Гройсман подписал принятые парламентом на прошлой неделе "безвизовые" законы и направил президенту", - написал он.

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Напомним, 18 февраля украинский парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения рекомендаций, которые содержатся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, относительно усовершенствования принципов деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Также Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в указанном докладе Еврокомиссии, относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации.

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