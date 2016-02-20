МИД Латвии: Продолжая аннексию Крыма, Россия грубо нарушает международное право

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Латвии.

"До сих пор, а также в дальнейшем Латвия вместе с международным сообществом будет последовательно осуждать это, тем самым продолжая политику непризнания незаконной аннексии Крыма. Латвия является твердым сторонником восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - отмечается в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 20 февраля 2014 года с участием военных РФ началась незаконная аннексия Крыма, а 16 марта состоялся "референдум". 18 марта в Кремле приняли решение о "включении" Крыма.

Ранее российский экономист, бывший советник Путина (в 2000-2005 годах) Андрей Илларионов заявлял, что президент России несколько раз собирался провести аннексию Крыма и захвата Украины, но его действия именно в 2014 году не были запланированы и стали ответом на Майдан.