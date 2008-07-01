Ющенко: страны ГУАМ поддерживают инициативу Швеции и Польши

Страны ГУАМ поддерживают инициативу Польши и Швеции о формировании новой восточноевропейской политики ЕС, и готовы направить своих министров иностранных дел для консультаций с Евросоюзом по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на пленарном заседании саммита ГУАМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для стран ГУАМ чрезвычайно важна такая инициатива Польши и Швеции.

«Страны ГУАМ всячески поддерживают эту инициативу, и готовы в ближайшее время направить министров иностранных дел для проведения отдельных консультаций по данному вопросу в Европейском Союзе», - сказал В.ЮЩЕНКО.

От имени стран ГУАМ он также призвал другие восточноевропейские государства, которые сегодня не являются членами ГУАМ, присоединиться к этой инициативе. «Мы исходим из того, что мы должны формировать согласованную восточноевропейскую политику между ЕС и странами Восточной и Центральной Европы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он подчеркнул важность сотрудничества ГУАМ с Польшей, Литвой, США, Японией.