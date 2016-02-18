СБУ задержала боевика "ЛНР", специализировавшегося на "отжиме" автомобилей (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник присоединился к террористам в мае 2014 года из-за желания подзаработать. С оружием в руках он дежурил на блокпостах вокруг Луганска, проверял документы и автомобили граждан.

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Машины, которые особенно нравились, боевик вместе с сообщниками отбирал и перепродавал в Луганске.

Впоследствии злоумышленник разочаровался в идеях «Новороссии», оставил группировку и вернулся домой, где скрывался от правоохранителей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.