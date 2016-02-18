Ляшко заявил, что его фракция готова войти в новую коалицию

11:18, 18 февраля 2016
Политика
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Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявляет, что возглавляемая им фракция готова участвовать в формировании новой коалиции.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время выступления в парламенте.

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"Мы готовы участвовать в формировании новой коалиции, в новой программе действий, в формировании нового правительства, способного вывести страну из пропасти. Мы готовы брать на себя ответственность за судьбу страны", - сказал Ляшко.

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