Ляшко заявил, что его фракция готова войти в новую коалицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время выступления в парламенте.

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"Мы готовы участвовать в формировании новой коалиции, в новой программе действий, в формировании нового правительства, способного вывести страну из пропасти. Мы готовы брать на себя ответственность за судьбу страны", - сказал Ляшко.