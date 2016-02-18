Стало известно, когда "Самопомич" озвучит решение о дальнейшем пребывании в коалиции
07:14, 18 февраля 2016Политика
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"Самопомич" находится на финальной стадии принятия своего решения по реакции на неголосование за отставку правительства Арсения Яценюка, то есть пребывания в составе коалиции.
"Самопомич" на финальной стадии принятия своего решения / Фото УНИАН
Об этом после переговоров с президентом заявил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает "112 Украина".
"Фракция "Самопомич" и партия "Самопомич" сейчас на финальной стадии принятия решения относительно нашей реакции на это. Но это будет жесткая и государственная реакция", - заявил Березюк.
Он пообещал, что решение партии будет объявлено в четверг, 18 февраля.
Читайте такжеБерезюк: президент не услышал позицию "Самопомочи"Напомним, вчера "Батькивщина" заявила о выходе из парламентской коалиции. "Фракция "Батькивщина" сегодня на своем утреннем заседании приняла единственно возможный шаг – решение. Этот шаг - выход из коалиции", - заявила Тимошенко.
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