Стало известно, когда "Самопомич" озвучит решение о дальнейшем пребывании в коалиции

Об этом после переговоров с президентом заявил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает "112 Украина".

"Фракция "Самопомич" и партия "Самопомич" сейчас на финальной стадии принятия решения относительно нашей реакции на это. Но это будет жесткая и государственная реакция", - заявил Березюк.

Он пообещал, что решение партии будет объявлено в четверг, 18 февраля.

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