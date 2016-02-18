Луценко уверяет, что Шокин передал президенту заявление об отставке

00:16, 18 февраля 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко получил от генерального прокурора Виктора Шокина заявление об отставке. 

фото: УНИАН

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко.

"Он написал заявление об отставке. Президент с ним встретился и получил от него заявление об отставке. На момент пока Верховная Рада его не утвердит, он находится, как я понимаю, на больничном или в краткосрочном отпуске, он не исполняет обязанности", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, после того, как президент Петр Порошенко призвал его подать в отставку, в СМИ появились сообщения, что генпрокурор уже якобы написал заявление и передал его президенту. 

Однако позже стало известно, что Шокин с понедельника находится в отпуске и уже в четверг его ждут на работе. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Юрий Севрук.

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