Яценюк заявил о проведении консультаций с политсилами для доформатирования правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время правительственного совещания.

“Что касается правительства, то правительство в очередной раз обращается - необходимо доформировать правительство. И очень важно, чтобы наши политические партнеры уже сейчас дали четкий перечень фамилий тех людей, которые придут в Кабинет министров с тем, чтобы дальше продолжать реформы в Украине”, - сказал Яценюк.

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По его словам, сейчас одна из важнейших задач - добиться политической стабильности.

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“Поэтому мы ожидаем предложений от наших политических партнеров. Мы проводим политические консультации, в том числе с Радикальной партией Олега Ляшко, чтобы переформатировать коалицию, обновить коалиционное соглашение, доформировать состав Кабмина и дальше двигаться в правильном направлении для страны, а это направление - это очень четкие шаги по проведению реформ”, - подчеркнул Яценюк.