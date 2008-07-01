Балога считает, что Тимошенко переводит стрелки неубедительно

Принятие изменений к нынешнему Государственному бюджету до того, как Верховная Рада уйдет на каникулы, должно стать приоритетным обязательством перед обществом и государством для парламентской коалиции и сформированного ею Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такое убеждение выразил сегодня глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА. Он отметил, что уже, по крайней мере, три месяца парламент и правительство нарушают закон, не принимая бюджетных изменений.

«Это очень плохой знак для общественности, ведь законом пренебрегают именно те органы власти, которые по определению должны быть образцами неукоснительного соблюдения законодательных требований. Дополнительным негативным моментом является и то, что коалиция и правительство никак не могут выполнить собственное обязательство, срок которого истек еще в марте. Следовательно, имеем еще одно основание для печальных выводов о низкой эффективности правительственно-коалиционного взаимодействия. Всяческие попытки перевести стрелки в другую сторону неубедительны, поскольку бюджет – исключительное дело коалиции и Кабмина», – отметил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата Президента также напомнил, что Кабинет министров и Национальный банк до сих пор не доложили главе государства согласованные макроэкономические показатели до конца этого года. Вместо этого составлен меморандум о взаимодействии между правительством и НБУ, который, по мнению В.БАЛОГИ, является лишь декларацией о сотрудничестве. «Пафосный стиль документа не скрывает отсутствия четкого понимания этими институтами параметров нашей экономики уже через месяц-два. Очевидно, что они по-разному видят ход экономических процессов и имеют разные прогнозы на ближайшую перспективу. Как следствие, недавно принятые Кабинетом министров за основу прогнозные макропоказатели и подготовленные изменения к Госбюджету нельзя считать реальными», – считает глава Секретариата.

В.БАЛОГА подчеркнул прямую зависимость между верно рассчитанными показателями инфляции и валового внутреннего продукта и установленным размером прожиточного минимума, от которого, в свою очередь, зависят размеры пенсий и социальных выплат. Таким образом, отметил он, медля с определением макропоказателей экономики, Кабмин под руководством Юлии ТИМОШЕНКО наносит ощутимый удар по карману своих совсем небогатых соотечественников. «Так политическая беспомощность оборачивается потерей живых денег для тех, кто считает каждую копейку из своего скромного бюджета», – констатировал В.БАЛОГА.