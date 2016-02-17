Геращенко выступила за отставку Кабмина: "Cтыдно, когда цепляются посиневшими лапками за власть"

Кабинет министров Украины должен уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко на заседании парламента.

Она заявила, что «когда-то Де Голль ушел в отставку, Маргарет Тэтчер ушла в отставку, и они остались в истории, а не - в анекдотах».

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«Очень стыдно, когда 40-летние молодые люди цепляются посиневшими лапками за власть», - сказала политик.

Комментируя вчерашний провал во время голосования за выражение недоверия правительству, Геращенко отметила, что многие депутаты «чувствуют себя, мягко говоря, разочарованными тем спектаклем, который был разыгран в этом сессионном зале».

По ее словам, к нему причастны многие люди, которые «заставили депутатов выглядеть массовкой в этой оперетте».

Депутат подчеркнула, что после вчерашнего голосования не прибавилось доверия ни к правительству, ни к коалиции.

При этом Геращенко отметила, что странными являются заявления председателя Верховной Рады о политическом кризисе, поскольку он вчера во время голосования об отставке правительства не принял решения как голосовать (Гройсман воздержался при голосовании за недоверие правительству - УНИАН).

«Очень жаль, что в эту игру играли и наши коллеги из фракции «БПП», которые получили мандат, стали депутатами, но не стали политиками», - подчеркнула Геращенко.

Она констатировала, что большинство фракций все же высказалась за недоверие правительству и министрам, делегированным фракцией.

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«Не может быть так, что есть министр экономики - реформатор, но нет экономики, не может быть так, что у нас разрушена медицина, и все знают, что там поставлены заместители к министру по медицине, которые делегированы фармацевтической мафией от всех фракций», - добавила депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада признала работу Кабинета министров за прошедший год неудовлетворительной, однако отказалась отправить правительство в отставку.