Медведев: вопроса о будущем оккупированного Крыма для РФ не существует

Об этом Медведев заявил в интервью телеканалу Euronews, сообщается на сайте правительства России.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли будущее "одного из самых сложных вопросов для Украины и международного сообщества - Крыма ", Медведев заявил: "Нет".

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Медведев выразил убеждение, что оккупированные Россией территории крымского полуострова теперь являются частью РФ.

"Этого вопроса нет, и для России не существует. Этот вопрос закрыт навсегда. Крым является частью российской территории. Там был проведен референдум, мы изменили свою Конституцию. Республика Крым и город Севастополь является частью Российской Федерации", - заявил премьер-министр РФ.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятие в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.