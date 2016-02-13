Аваков заявил, что Саакашвили предлагал ему стать премьер-министром

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили предлагал ему возглавить правительство.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Кстати, Саакашвили за пару дней до того, как публично назвать меня вором и угоститься стаканом воды за хамство, сидел в моем кабинете и предлагал: "Давай договариваться. Давай ты будешь премьером, а я — первым вице-премьером". Я спросил: "А почему я?". Отвечает: "Я считаю, что премьером должен быть представитель Народного фронта. Либо Турчинов, либо ты, ты же самый успешный министр", - заявил он.

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Отвечая на вопрос о том, как быстро Саакашвили может перейти в оппозицию к Порошенко, он сказал: "Да он уже, по сути, перешел. А если будут выборы, и он возглавит именной блок — т.н. вторую колонну президентской команды, то уйдет в самостоятельное плавание сразу по окончании выборов".

Также Аваков говорит, что в случае отставки не собирается уходить из политики.

"Иногда думаю, насколько легче не быть чиновником. Имеешь возможность говорить все, что думаешь. И это не мешает делать, что должен", - отметил он.