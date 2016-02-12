В МИД оценили возможность Минска-3: там может быть то, что Украина вообще не переварит

Он в интервью "Европейской правде" заявил, что на самом деле не было Минска-2.

"Мы считаем, что такая терминология – это попытка закрыть "первый Минск", то есть договоренности с 2014 года. Дело в том, что в Минске-1 есть очень неприятные пункты для россиян. И поэтому о Минске-1 они хотели бы забыть", - отметил Пристайко.

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Кроме того, он отметил, что забыть в РФ не получится хотя бы потому, что так называемый Минск-2 на самом деле имеет название "Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей".

"Это – ответ на вопрос о "Минск-3". Мы подозреваем, что если процесс начнется, то в него будут заложены вещи, которые не будут способствовать мирному урегулированию. Так называемый "Минск-2" был не идеален, а в "Минске-3" могут проталкивать вещи, которые мы вообще не переварим", - подытожил руководитель аппарата МИД.

Ранее в МИД заявляли, что на сегодняшний день Российская Федерация "не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей", а контролируемые ею незаконные вооруженные формирования, которые действуют в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, продолжают систематически и интенсивно обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.