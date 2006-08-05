Двое из новых министров еще незнакомы широкой публике (фото)
13:11, 05 августа 2006Политика
1615
Владимир Макуха и Анатолий Головко
Новый министр экономики Владимир МАКУХА до утверждения на эту должность работал Чрезвычайный и Полномочным Послом Украины в Японии, а новый министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО – первым заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
Еще раньше – с июля 2004 года по апрель 2005 года - В.МАКУХА занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.
А.ГОЛОВКО до назначения первым вице-губернатором был советником по вопросам внешнеэкономических связей представительства АО "Группа "Энергетический стандарт", еще раньше – гендиректором концерна "Металлургия".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter