Двое из новых министров еще незнакомы широкой публике (фото)

13:11, 05 августа 2006
Политика
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Владимир Макуха и Анатолий Головко

Новый министр экономики Владимир МАКУХА до утверждения на эту должность работал Чрезвычайный и Полномочным Послом Украины в Японии, а новый министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО – первым заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.

Еще раньше – с июля 2004 года по апрель 2005 года - В.МАКУХА занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.

А.ГОЛОВКО до назначения первым вице-губернатором был советником по вопросам внешнеэкономических связей представительства АО "Группа "Энергетический стандарт", еще раньше – гендиректором концерна "Металлургия".

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