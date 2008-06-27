Кабмин принял за основу концепцию изменений в госбюджет

Кабинет министров принял за основу концепцию изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после внеочередного заседания Кабинета министров сообщил журналистам министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Детали решения правительства В.ПИНЗЕНИК не сообщил.

Как сообщал УНИАН, 2 июля под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится совещание по вопросам макроэкономической стабильности, в котором примут участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, представители экономического блока правительства и глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

Президент надеется, что Кабинет министров и Нацбанк согласуют свои позиции по макроэкономическим показателям, и на этом совещании правительство и НБУ будут иметь общую согласованную позицию по этому вопросу.