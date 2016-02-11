Лысенко: я ни слова не говорил о деле против Саакашвили

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Лысенко, он действительно давал интервью "Новой газете" еще 24 января, однако опубликованная 10 февраля версия для него "стала полной неожиданностью".

"Также удивил неполный объем, искривленная и акцентированная на некоторые вопросы его направленность. Почему-то приходит на ум, что материал специально "отлеживался" и прорабатывался в редакции, дожидаясь своего "звездного" часа, который наступил почему-то именно перед международной конференцией по безопасности в Мюнхене - там, где вопрос противодействия российской агрессии против Украины стоит на первом месте", - написал пресс-секретарь АП.

По его мнению, "российские пропагандисты использовали то, что осталось от интервью, для создания и внесения раздора в среду украинских высокопоставленных лиц".

"В частности, в духе КГБистских времен параллельно с интервью кто-то намеренно запустил "утку" о якобы возбужденном уголовном деле против губернатора Одесщины Михаила Саакашвили, о чем я вообще ни слова не говорил! А некоторые СМИ поспешили без проверки это распространить, потому что жареное и скандальное", - подчеркнул Лысенко.

По его словам, "российская пропаганда выделяет для подобных информационных провокаций 2 миллиарда долларов ежегодно, это соблазнительно для ФСБшных мурзилок, особенно в условиях падающей экономики РФ".

Напомним, вчера пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что "Лысенко ошибся" и МВД не открывало производства против Саакашвили, хотя допустил, что "Нацполиция (подчиненная МВД) может что-то расследовать по этому поводу".

В свою очередь, по словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, случаем с видео Саакашвили должна заниматься контрразведка.