Более 500 миллионов евро долгов: в Австрии обанкротилась компания, которую связывают с Клюевым - DiePresse

Activ Solar - компания с украинскими корнями и штаб-квартирой в Вене - обанкротилась. Об этом стало известно в среду, 10 февраля, пишет Deutsche Welle со ссылкой на австрийское издание DiePresse.

Компания, которая вкладывала в проекты солнечной электрогенерации в Украине, накопила более 500 миллионов евро долгов. Как следствие - хозяйственный суд Вены приказал компании начать процесс реструктуризации. В компании 34 кредиторам уже предложили выплатить 20 процентов от задолженности в течение двух лет.

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Как пишет издание со ссылкой на портал FirmenCompass, сейчас неплатежеспособна компания Activ Solar на 100 процентов принадлежит венскому адвокату Стефану Бенешу. Главой компании указано Каве Ертефая - зятя Сергея Клюева.

С экс-"регионалами" Клюевыми Activ Solar связывают уже давно. Впрочем, сами они это категорически отрицают и неоднократно заявляли, что продали ее. Как известно, Андрей Клюев был главой Администрации президента Украины Виктора Януковича и членом Партии регионов. Его брат Сергей был депутатом Верховной Рады от той же политсилы.

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После того, как он потерял депутатскую неприкосновенность в прошлом году, Сергей Клюев решил покинуть страну, вероятно, опасаясь ареста. Считается, что он и его брат скрываются в России.

По данным FirmenCompass, банкротство Activ Solar с 503,4 миллиона евро долгов является пока крупнейшим в Австрии с начала 2016 года. При этом долги компании превышают активы на 18,6 миллиона евро.