Яценюка терзают «глубокие сомнения» относительно расширения коалиции

Спикер Арсений Яценюк не видит целесообразности в расширении коалиции за счет других фракций парламента.

"У меня есть глубокие сомнения по поводу возможности расширения коалиции, а тем более включения (фракций в коалицию). Потому что слово включение является очень сильным раздражителем для многих фракций. Речь может идти только о приглашении", - сказал Яценюк в эфире 5 канала.

"Мне кажется, что если коалиции сложно работать в формате двух блоков, то ей будет намного сложнее работать в формате трех блоков", - добавил он.

По мнению спикера, коалиции надо "найти силы в себе и наладить сотрудничество в действующем формате".

"А это дело уже коалиции и тех фракций, которые хотят или не хотят приобщиться и переформатировать соответствующую коалицию. У меня есть глубокие сомнения как в целесообразности, так и в вероятности такого сценария", - сказал он.

Яценюк также сказал, что для восстановления работы парламента следует дождаться решения Конституционного Суда, который должен разъяснить, существует ли коалиция.

Однако, по его словам, "если будет сформирована новая коалиция, то не надо ждать решения КС". При этом Яценюк выразил сомнение в возможности такого сценария.

"Подайте новое коалиционное соглашение, одобренное решениями фракций, которые формируют большинство в парламенте. Она будет немедленно объявлена, зарегистрирована. Но этого нет, потому что нет воли фракций. На данном этапе это невозможно, потому что невозможно", - сказал он.

Яценюк добавил, что на данном этапе "большинства голосов нет ни у кого" – ни у коалиции, ни у оппозиции.

На вопрос, поставит ли он на голосование вопрос смены руководства парламента, если его внесут соответствующим образом депутаты, Яценюк ответил:

"Пожалуйста, с большим удовольствием. Если будет 226 голосов под сменой руководителя украинского парламента, я буду основной игрок, который обеспечит полное голосование по законной процедуре".

Он также сказал, что на следующей неделе намерен встретиться с представителями оппозиции, а также депутатами, которые вышли из коалиции.

"Я обязательно встречусь с этими депутатами для того, чтобы услышать их позицию – что спровоцировало решение не принимать участия в голосовании, какие у них есть условия и стоят ли они на основах идеологических, или они стоят на основах борьбы за власть и участия на той или иной стороне", - сказал спикер.

Украинская правда