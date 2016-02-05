Абромавичус оценил свою работу в МЭРТ на "четверку"

Айварас Абромавичус оценил свою работу на посту главы Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) на "четверку". Об этом Абромавичус рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы приватизацию так и не начали... По дерегуляции ожидания были больше, чем мы сделали. Как говорится, практически по всем инициативам мы опаздываем на 5-6 месяцев. Это исходя из определенной политической ситуации. Заняло время и формирование команды. Я думаю, что мы сделали очень много позитивного и были на пути сделать еще больше. "Четверку", конечно, я бы себе поставил", - сказал Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли АйварасАбромавичус заявил о своем увольнении с должности министра экономического развития и торговли. Позже, президент Петр Порошенко написал, что министр экономики Абромавичус должен остаться работать в правительстве. Известие о том, что он уходит с должности вызвала негативную реакцию западных партнеров Украины, а также ключевых кредиторов.