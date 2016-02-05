Незаконно удерживаемые в РФ украинцы Карпюк и Клих обратятся в ЕСПЧ из-за пыток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Надежда Волкова, которая представляет интересы Карпюка и Клиха в Европейском суде по правам человека, сегодня на брифинге в Киеве.

«И Николай Карпюк, и Станислав Клих жаловались на то, что их пытали. В отношении обоих были проведены судебно-медицинские экспертизы, заключения этих экспертиз сомнительны. В частности, оба жаловались на применение к ним электрического тока, но эксперты не смогли установить связь между телесными повреждениями, которые они получили в результате применения электрического тока, и природой их происхождения», - сказала Волкова.

Юрист заявила, что в обоих случаях судмедэкспертиза засвидетельствовала, что на телах обоих заключенных есть телесные повреждения, однако в начале, когда оба были арестованы и были проведены первоначальные судебно-медицинские экспертизы, они свидетельствовали, что и в случае Карпюка, и в случае Клиха никаких телесных повреждений на их телах не было засвидетельствовано.

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«Мы будем жаловаться в Европейский суд по правам человека и применять этот аргумент. Мы можем утверждать, что действительно - и Николай Карпюк, и Станислав Клих получили эти повреждения во время пребывания их под эффективным контролем правоохранительных органов России», - подчеркнула она.

«Главный следователь, которому было подано заявление о совершении преступления против Николая Карпюка и Станислава Клиха, отказал в открытии уголовного производства и расследовании их жалоб о применении к ним пыток», - добавила Волкова.

Как сообщал УНИАН, Карпюка российские спецслужбы похитили в марте 2014 года. Клих был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

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В конце августа 2015 года в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении Карпюка и Клиха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных сепаратистов в 1990-х годах.

12 октября 2015 года в Верховном суде Чеченской Республики началось рассмотрение уголовного дела по существу.

Адвокаты обвиняемых Докка Ицлаев, Марина Дубровина и Илья Новиков отметили, что беспочвенность обвинений в отношении Карпюка и Клиха могут подтвердить многие люди.