В Раде требуют от генпрокурора подать представление о лишении Кононенко депутатской неприкосновенности

Соответствующий депутатский запрос в ГПУ, подписанный нардепом и членом политсовета УКРОПа Виталием Куприем, а также народными депутатами от РПЛ Олегом Ляшко и Олегом Куприенко, был зачитан сегодня из президиума парламента первым вице-спикером Андреем Парубием.

В документе, инициированном депутатами из межфракционного объединения УКРОП и «Радикальной партии Олега Ляшко», отмечается, что недостаточно одного только внесения в Единый реестр досудебных расследований заявления министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса о преступлении, совершенном нардепом и первым заместителем председателя депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Игорем Кононенко. «Без лишения депутатской неприкосновенности главного фигуранта дела – народного депутата Игоря Кононенко – нельзя осуществить эффективное следствие и собрать необходимые доказательства его вины», – пояснил в депутатском запросе Виталий Куприй. Он добавил, что в данный момент без согласия Верховной Рады по господину Кононенко нельзя проводить оперативно-розыскные мероприятия, а также обыски его помещений. Если требования не будут выполнены, депутаты угрожают генпрокурору отставкой.

«В случае не выполнения этого требования народные депутаты обратятся в международные и зарубежные финансовые институты, в частности Международный валютный фонд, с просьбой поставить одним из условий предоставления финансовой помощи Украине увольнение Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины», – отмечает в документе Виталий Куприй.

Напомним, что 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Украины, первым заместителем председателя депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Игорем Кононенко. Министр заявил, что Игорь Кононенко оказывал на него давление, злоупотреблял властью и блокировал работу министерства.