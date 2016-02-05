В Минобороны РФ рассчитывают, что встреча Совета Россия-НАТО состоится в ближайшее время

Об этом сообщил замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

"Все, что предполагается в ближайшее время, - это по линии министерства иностранных дел провести встречу Совета Россия-НАТО. Я думаю, что она состоится", - сказал Антонов, уточнив, что речь идет о встрече на уровне постпредов.

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Замглавы Минобороны РФ подчеркнул, что при этом сейчас никаких контактов между Россией и альянсом нет. "Никаких практических действий", — отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обсудит с российской делегацией возможность возобновления заседаний совета НАТО-Россия.