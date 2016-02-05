Украина продолжит реформы, согласованные с ключевыми кредиторами - Яценюк
12:14, 05 февраля 2016Политика
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Украина продолжит идти по пути реформ, которые согласованы с ключевыми кредиторами страны.
REUTERS
Об этом сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Арсений Яценюк.
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"Мы будем бороться за то, чтобы все обязательства, которые мы взяли перед нашими иностранными партнерами, были выполнены. Это означает, что Украина и далее должна двигаться путем непростых, но правильных реформ, подписанных нами с МВФ, Всемирным банком, всеми ключевыми международными и финансовыми организациями, которые сегодня кредитуют украинскую экономику", - подчеркнул глава правительства.
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