В случае отставки Абромавичуса поддержка Украины от МВФ, ЕС и США начнет ослабевать - американский экс-посол

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Отставка господина Абромавичуса вызовет вопросы на Западе о преданности украинского правительства неотступным реформам и борьбе с коррупцией», - заявил он.

По словам американского дипломата, совместное заявление послов девяти стран относительно отставки Абромавичуса отражает эту обеспокоенность.

«Киев должен воспринять это заявление очень серьезно, и прислать более мощный и четкий месседж о готовности решать эти проблемы, или поддержка от Международного валютного фонда, Европейского Союза и США начнет ослабевать», - заявил Пайфер.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.

Послы государств Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины, и призывают украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что Абромавичус должен оставаться на посту министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.