Верховная Рада уволила 2 судей Верховного суда и судью ВАСУ

20:57, 04 февраля 2016
Политика
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Верховная Рада сегодня после нескольких "сигнальных" голосований приняла два постановления об увольнении судей.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, был принят проект постановления №3580 об увольнении в связи с подачей заявлений об отставке судьи Верховного суда Василия Онопенко и судьи Апелляционного суда Киева Алексея Леванчука.

За это постановление проголосовали 226 народных депутатов из 258, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, парламент проголосовал за проект постановления №4010. Документом в связи с подачей заявления об отставке был уволен с должности судьи Высшего административного суда Николай Федоров.

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Среди прочего, в связи с подачей заявлений об увольнении с должности по собственному желанию уволен судья Верховного суда Виктор Кривенко и судья Окружного административного суда Киева Александр Кротюк.

За это постановление проголосовали 228 народных депутатов из 353, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2015 года Съезд судей назначил Кривенко на должность судьи Конституционного суда.

27 января Кривенко на заседании Верховной Рады принял присягу судьи КС.

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