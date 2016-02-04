Абромавичус решил не отзывать свое заявление об отставке

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус не намерен отзывать свое заявление об отставке, озвученное в среду, 3 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Мы не будем отзывать заявление. Это официальная позиция», - сказали в пресс-службе.

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Ранее свои заявления об отставке отозвали глава Минагропрода Алексей Павленко, министр здравоохранения Александр Квиташвили и министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус принял решение уйти в отставку с поста главы Минэкономразвития и призвал парламент проголосовать по этому вопросу как можно скорее.

Согласно заявлению министра, такое решение принято в связи с политическим давлением со стороны народного депутата от «Блока Петра Порошенко», первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко, и Администрации президента.

Абромавичус был назначен на должность министра экономразвития и торговли в декабре 2014 года. До этого назначения он имел 18-летний опыт работы в инвестиционных компаниях со штаб-квартирами в Стокгольме и других европейских столицах.

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Послы 9 стран – Франции, Канады, Германии, Италии, Литвы, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США выразили свое разочарование заявлением Абромавичуса об отставке с поста главы Минэкономразвития Украины.

Посол США в Украине Джефри Пайетт назвал Абромавичуса, заявившего о своем намерении уйти в отставку из-за политического давления, «чемпионом реформ».